Beşiktaş'ta madde bağımlısı olan erkek şahıs parkta ölü bulundu

Beşiktaş'ta madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir şahıs Dünya Barış Parkı'nda ölü bulundu.

Beşiktaş'ta evsiz ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir erkek şahıs kaldığı parkta ölü bulundu. Sabah saatlerinde parkta hareketsiz birinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekipler vatandaşı uyandırmaya çalıştı. Vatandaşı kendine getirme çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şahsın öldüğünün tespit edilmesinin ardından ekipler olay yerinde çalışma başlattı. Hayatını kaybeden şahsın ‘Harun' isimli 35-40 yaşlarında erkek olduğu, evsiz olduğu için parkta kaldığı ve zaman zaman madde kullandığı öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Rıdvan Toz,'' Evsiz bir arkadaştı. Madde kullanıyordu. Zaman zaman belediye buradan alır, tedavisi için götürürdü. Ancak o ne yapar eder kaçar buraya gelirdi. Buradaki vatandaşlar yardım ederdi kendisine. Gözleri iyi görmezdi. Kimi zaman çocuklar onla uğraşır, dalga geçerdi. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık ancak buraya kadarmış. Allah rahmet eylesin'' ifadelerini kullandı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.