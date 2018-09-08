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08 Eylül 2018 14:30

Beşiktaş’ta Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 5.

Beşiktaş’ta Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

08 Eylül 2018 14:30

haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdü.


Süper Lig’in son iki haftasında 5 puan kaybeden Beşiktaş, 5. haftada evinde oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürürken, milli takımlarda görev alan futbolcular idmana katılmadı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve istasyon koşuları ile başladı. 5’e 2 ile devam eden çalışma, dar alanda yapılan kontrol pas ve şut çalışmasıyla son buldu.


Beşiktaş, çalışmalarına yarın saat 17.00’da Vodafone Park’ta Altınordu ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.




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