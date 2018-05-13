Beşiktaş’ta Mali Genel Kurul başladı

Toplantı öncesinde TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve 6 yöneticinin ihracı için Yönetim Kurulu’nu iletilmesi için dilekçe verildi.

Beşiktaş Kulübü’nün 2017 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde başladı. Katılımın yoğun olduğu mali genel kurulda, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in yanı sıra TFF’de görevli olan Hüsnü Güreli, Cengiz Zülfikaroğlu, Mete Düren, Erhan Kamışlı ve Alaattin Aykaç’ın ihraç edilmesi için dilekçe verildi. 6 üyenin ihraç edilebilmesi için Yönetim Kurulu’nun bu üyeleri disipline vermesi gerektiği için, dilekçenin Yönetim Kurulu’na iletilmesi için verildi.