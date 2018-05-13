Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 11:38

Beşiktaş’ta Mali Genel Kurul başladı

Beşiktaş’ın 2017 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu Başladı.

Beşiktaş’ta Mali Genel Kurul başladı

13 Mayıs 2018 11:38

Toplantı öncesinde TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve 6 yöneticinin ihracı için Yönetim Kurulu’nu iletilmesi için dilekçe verildi.


Beşiktaş Kulübü’nün 2017 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde başladı. Katılımın yoğun olduğu mali genel kurulda, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in yanı sıra TFF’de görevli olan Hüsnü Güreli, Cengiz Zülfikaroğlu, Mete Düren, Erhan Kamışlı ve Alaattin Aykaç’ın ihraç edilmesi için dilekçe verildi. 6 üyenin ihraç edilebilmesi için Yönetim Kurulu’nun bu üyeleri disipline vermesi gerektiği için, dilekçenin Yönetim Kurulu’na iletilmesi için verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
22
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç