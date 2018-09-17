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Beşiktaş'ta mazbatalar dağıtıldı

Beşiktaş’ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından yeni yönetim mazbatalarını Vodafone Park’ta düzenlenen törenle teslim aldı.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından yeni yönetim mazbatalarını Vodafone Park'ta düzenlenen törenle teslim aldı.


Beşiktaş'ta dün gerçekleşen ve Başkan Fikret Orman'ın tek aday olduğu olağanüstü seçimli genel kurulun ardından yeni yönetimin mazbataları bugün Vodafone Park'ta düzenlenen törenle dağıtıldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, mazbatasını Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün elinden alırken, yönetimin yeni isimlerinden Serdal Adalı da, mazbatasını olağanüstü seçimli genel kurulda divan kurulu başkanlığı yapan Şener Yurdakul'un elinden aldı. Mazbataların verilmesinin ardından pasta kesildi.

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