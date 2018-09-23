Beşiktaş'ta motorize yunus ekipleri kaza yaptı: 2 yaralı

Beşiktaş'ta kırmızı ışıkta bekleyen lüks minibüsün sürücüsü, motorize yunus ekiplerine çarptı. Kazada motosikletten savrularak düşen 2 polis yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Dolmabahçe istikametine doğru 34 ZM 5372 plakalı lüks minibüsle seyreden Mustafa Bakır kırmızı ışıklarda durdu. O esnada Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimde görevli motorize yunus ekibi, ters istikametten yaya geçidini kullanarak sürücünün bulunduğu yola geçti. Yeşil ışığın yanmasıyla harekete geçen sürücü Bakır, önüne geçen polis ekiplerine çarptı. Çarpma sonrası dengesi bozularak motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden polis ve arkadaşı yere savruldu. Kazada yaralanan 2 polis için olay yerine sağlık ekibi istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polislere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı polisler ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan polislerden birinin düşmenin etkisiyle ayakkabısının çıktığı görüldü. Kaza sonrası yaralı polislerin başında toplanan meraklı vatandaşlar ise olanları izledi. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde yoğunlaşan trafik, ambulans ve polis araçlarının yoldan çekilmesiyle normale döndü.

"Polis arkadaşlar yaya geçidinden geçiyordu"

Sürücü Mustafa Bakır, “Işıkta bekliyordum, bir anda ışık yandı. Hareket ettim, polis arkadaşlar da yaya geçidinden geçiyordu. Frene bastım ama hızım da 10 kilometreydi. Sonra kaza oldu, arkadaşların durumu inşallah iyidir. Ağır bir şey gözükmüyor ama yine de hastaneye kaldırdılar. Allah yardımcıları olsun. Kimse böyle bir şey olmasını istemez” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.