Beşiktaş’ta nostalji dolu gece

Birlikte söyledikleri şarkılarla bir dönem popüler müziğin en yenilikçi, en çalışkan çifti olmuş, 1975 yılında çıkan unutulmaz 45’likleri ‘Gençlik Başımda Duman’ şarkısı ve ateşböceği dansı ile milyonların sevgisini kazanan ‘Güzin ile Baha’ Beşiktaş Belediyesi tarafından Abbas Ağa Parkı’nda düzenlenen ‘Ustalara Saygı’ gecesinde seslendirdiği şarkılarla vatandaşlara nostalji dolu bir gece yaşattı. Güzin ile Baha imzasını taşıyan ilk 45’likte yer alan “Sivastopol Önünde”nin yorumlanmasıyla başlayan gece, ikilinin unutulmayan parçalarını Vedat Biçkın ve Megaralılar orkestrası eşliğinde seslendirmesiyle geç saatlere kadar sürdü. Ayrıca Güzin ile Baha’nın Ustalara Saygı’ gecesine katılan müzisyen dostları Melike Dermirağ, Kartal Kaan, İskender Doğan, Hurşit Yenigün, Ersan Erdura ve Ercan Turgut şarkıları ve sohbetleriyle geceye eşlik etti. Geceyi izleyenler arasında pop müziği sanatçısı Çelik de vardı.