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10 Mayıs 2018 20:00

Beşiktaş’ta Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 33.

Beşiktaş’ta Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı

10 Mayıs 2018 20:00

haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.


BJK Nevzat Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.




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