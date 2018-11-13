Beşiktaş'ta otobüsün kaza anı kamerada

Beşiktaş’ta belediye otobüsünün duvara çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Beşiktaş'ta belediye otobüsünün duvara çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Beşiktaş Kuruçeşme Çağrı Sokak'ta sabah saatlerinde yaşanan kazada freni patlayan belediye otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara çarpmış, kazada 8 yolcu da yaralanmıştı.
Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde yokuş aşağı inen otobüs, kayarak hızla duvara çarpıyor.