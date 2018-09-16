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Beşiktaş'ta oy verme işlemi sona erdi

Beşiktaş’ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi sona erdi.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi sona erdi. Divan kurulu başkanlığı oy sayma işlemine başladı.


Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın tek aday olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı. Saat 17.00 itibariyle kapanan sandıklar, Şener Yurdakul başkanlığındaki divan kurulu tarafından sayılmaya başlandı. Divan başkanlığı, oy verme işlemine 1994 genel kurul üyesinin katıldığını ifade etti.

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