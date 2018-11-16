Beşiktaş'ta oyuncak tabancayla soygun

Beşiktaş'ta bir markete gelen şahıs, oyuncak tabancayla kasada bulunan 7 bin lirayı çalarak kaçtı.

Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddialara göre, sabah saat 11.00 sıralarında markete gelen bir şahıs tabancasını kasadaki çalışana doğrultarak paraları istedi. Tabancayı gören kasiyer ise panikle kasadaki paraları çıkararak şüpheliye verdi. Paraları alan soyguncu, marketten çıkarak cadde üzerinde durdurduğu taksiye binip olay yerinden kaçtı. Soygununun ardından market çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin kaçtığı taksinin plakasını tespit etti. Şüphelinin bindiği taksi, Beyoğlu'nda görülerek durduruldu. Takside yapılan incelemelerde şüpheliye rastlanmadı. Markette yapılan incelemelerde ise şüphelinin 7 bin lirayı aldığı belirlendi. Şüphelinin kullandığı tabancanın oyuncak olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.