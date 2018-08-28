Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 22:43

Beşiktaş’ta Partizan maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Partizan ile perşembe günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş’ta Partizan maçı hazırlıkları başladı

28 Ağustos 2018 22:43


Başkan Fikret Orman, Asbaşkan ve Futbol Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ile Hukuk İşlerinden Sorumlu Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun da izlediği antrenman 1,5 saat sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi. Yeni transfer Loris Karius da takımla ile birlikte ilk antrenmanını yaptı.


Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç