Beşiktaş’ta Partizan maçı hazırlıkları başladı

Başkan Fikret Orman, Asbaşkan ve Futbol Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ile Hukuk İşlerinden Sorumlu Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun da izlediği antrenman 1,5 saat sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi. Yeni transfer Loris Karius da takımla ile birlikte ilk antrenmanını yaptı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.