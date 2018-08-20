Beşiktaş’ta Partizan mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde Perşembe günü deplasmanda Partizan ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen idmanda; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Erzurum deplasmanında forma şansı bulan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Ayak tenisi ve pas çalışmasıyla devam eden hazırlıklar, yarım sahada yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla son buldu.

Beşiktaş, Partizan maçı çalışmalarına yarın saat 18.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.