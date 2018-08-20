Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 13:53

Beşiktaş’ta Partizan mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig’in ikinci hafta mücadelesinde dün akşam oynanan karşılaşmada BB Erzurumspor’u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı Partizan maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş’ta Partizan mesaisi başladı

20 Ağustos 2018 13:53


UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde Perşembe günü deplasmanda Partizan ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen idmanda; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Erzurum deplasmanında forma şansı bulan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Ayak tenisi ve pas çalışmasıyla devam eden hazırlıklar, yarım sahada yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla son buldu.


Beşiktaş, Partizan maçı çalışmalarına yarın saat 18.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç