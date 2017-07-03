Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 13:18

Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri yapıldı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri yapıldı

03 Temmuz 2017 13:18


Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu hazırlıklarına İstanbul’da devam eden Beşiktaş’ta futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi. Fulya Acıbadem Sports’ta yapılan sağlık kontrollerinde Atiba Hutchinson, Ryan Babel, Alexander Milosevic, Matej Mitrovic, Dusko Tosic, Andreas Beck, Gökhan İnler, Tolgay Arslan, Denys Boyko ve Pedro Franco yer aldı. Detaylı kan tetkikleri yapılan siyah-beyazlılar, ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde de muayene edildi. Oyuncuların sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:47
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!