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Beşiktaş'ta sakatlar döndü

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Babel, Pepe ve Adem Ljajic, Başakşehir maçıyla birlikte formalarına kavuştu.


Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesinde sakat isimler takıma döndü. Rizespor karşısında sakat olduğu için forma giyemeyen Pepe, Babel ve Ljajic, Başakşehir maçının kadrosunda yer alırken bu isimlerden Ljajic mücadeleye yedek başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, bu futbolcuyu form tutmadığı için ilk 11'de sahaya sürmezken, Pepe ve Babel mücadeleye ilk 11'de başladı. Sakatlığını atlatan ve Rizespor karşılaşmasında forma giyen Adriano ise, mücadelenin 25. dakikasında sakatlanarak yerini Caner'e bıraktı.

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