Beşiktaş'ta sakatlardan kötü haber

Genk mağlubiyeti sonrasında Rizespor karşısında toparlanmak isteyen Beşiktaş'ta sakatların durumunda bir değişim yok. Pepe, Adrian ve Tolgay, Rizespor karşısında forma giyemeyecek olan isimler. Babel ve Ljajic'in durumu belirsiz.

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar taraftarları mutsuz ederken, bir diğer kötü haber de sakatlardan geldi. Genk karşısında sakatlıkları nedeniyle Pepe, Ljajic, Babel ve Adriano forma giyemezken, bu isimlere Tolgay Arslan da eklendi. Genk maçında sakatlanan Tolgay'ın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Rizespor maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılarda sakatların henüz iyileşmemesi, Teknik Direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor. Özellikle Babel'in yokluğu takımı olumsuz etkilerken, Tolgay'ın sakatlığı ve Oğuzhan'ın formsuz olması, gözleri Ljajic'e çeviriyor. Milli Takım'da yaşadığı sakatlık sonrasında tedavisine hızla devam edilen Sırp yıldızın, bu hafta forma giyip giyemeyeceği henüz belli değil. Yapılacak olan son kontrollerin ardından sağlık ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek olan teknik ekip, Babel konusunda da yine sağlık ekibinin raporu doğrultusunda kadroya şekil verecek.

Pepe, Adriano ve Tolgay yok

Ljajic ve Babel'in durumlarının belirsiz olduğu Beşiktaş'ta, diğer 3 sakat ismin oynaması zor. Pepe, Adriano ve Tolgay Arslan, Rizespor karşısında forma giyemeyecek olan isimler. Pepe'nin yokluğunda savunmada Vida-Medel ikilisine yer vermeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, ön liberoda ise Necip-Atiba ikilisini oynatmayı planlıyor. Necip'i ön liberoda sahaya sürmeyi planlayan Güneş, maçın gidişatına göre bu oyuncuyla Medel'in bölgesinde değişikliğe gidebilir. Kanatlarda Lens-Quaresma ikilisini oynatacak olan tecrübeli çalıştırıcı, 10 numara bölgesinde ise kararsız. Adem Ljajic'in maça yetişmesi durumunda bu futbolcuyla Rizespor karşılaşmasına başlayacak olan Güneş, Sırp oyuncunun maça yetişememesi halinde ise Oğuzhan'ı ilk 11'de oynatabilir. Ancak bu futbolcunun formunun düşük olması ve son maçta tribünler tarafından protesto edilmesi de kafalardaki bir başka soru işareti. Şenol Güneş, forvette ise Vagner Love'ı oynatacak. Genk maçında oyuna sonradan girmesine karşın 2 gol bulan Love, Rizespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.