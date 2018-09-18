Beşiktaş'ta Sarpsborg maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda sahasında Sarpsborg ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Sarpsborg ile 20 Eylül Perşembe günü Vodafone Park'ta oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışma ağırlıklı gerçekleşti. İdman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması, minik kale maç ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.