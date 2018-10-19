Beşiktaş'ta şüpheli ölüm, polis gaz maskesiyle eve girdi

İstanbul Beşiktaş'ta bir kişi evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri koku nedeniyle eve gaz maskesiyle girdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Beşiktaş Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giriş kattaki daireden koku gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve yakınları tek başına yaşayan 51 yaşındaki Erol Gelişken'in evine girdi. Gelişken'in hareketsiz halde yattığını gören polis ekipleri sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Gelişken'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri gaz maskesiyle daireye girdi

Olay yeri inceleme ekipleri evdeki koku nedeniyle gaz maskesiyle içeri girdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Erol Gelişken'in cenazesi morga kaldırıldı. Erol Gelişken'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.