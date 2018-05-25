Beşiktaş’ta tekne iskeleye çarptı: 3 yaralı

Çarpmanın etkisiyle 3 kişinin yaralandığı öğrenilirken, kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Beşiktaş İskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üsküdar-Beşiktaş arası yolcu taşıyan tekne kıyıya doğru hızla yanaşınca duramayarak önce iskeleye, ardından yolcu almak için bekleyen başka bir tekneye hafif şekilde çarptı. Yaşanan kaza iskelede bekleyen yolcuların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada 3 yolcunun hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, yaşanan kaza anı kameraya yansıdı. İskelede ve teknede inceleme yapan ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.