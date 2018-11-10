Beşiktaş'ta uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı

İstanbul Beşiktaş'ta polis ekipleri ile uyuşturucu satıcıları arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından 3 şüpheli üzerlerinde yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde satış yapıldığı ihbarı üzerine Beşiktaş İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. İhbar üzerine adrese giden ekipler ile uyuşturucu madde satıcıları arasında kovalamaca yaşandı. 34 BF 6898 plakalı otomobil ile kaçan şüphelilere polis ateş açtı. Kaçtıkları araçtan inen şüpheliler el frenini çekmeyince otomobil önce park halindeki bir araca daha sonra da duvara çarpıp durabildi. Kovalamaca sonunda polis ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen Y.B., M.S., M.Y. kıskıvrak yakalandı.

1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Yaşanan kovalamaca sonrasında gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri araç ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde araç içerisinde yaklaşık 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İncelemelerin ardından detaylı çalışma yapılmak üzere araç çekiciyle emniyet otoparkına çekildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.