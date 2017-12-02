Beşiktaş’ta yolda yürürken kalp krizi geçiren adam öldü

Olay, dün sabah saatlerinde Beşiktaş Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddedeki kaldırımda yürüyen Nural Azinelik isimli vatandaş, sağlık ocağına yakın bölgede kalp krizi geçirdi. Yere yığılan adamı gören vatandaşlar, olay yerinin yakınında bulunan sağlık ocağına koşarak yardım istedi. Sağlık ocağından gelen görevliler, kalp krizi geçiren adama cadde üzerinde kalp masajı yaptı. Daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Nural Azinelik, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.