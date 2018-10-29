Beşiktaş'taki cumhuriyet coşkusu havadan görüntülendi

Beşiktaş Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılını fener alayı yürüyüşü ve konser programlarıyla kutladı. Barbaros Bulvarı boyunca coşkulu kalabalığın eşlik ettiği yürüyüş havadan görüntülendi.

Beşiktaş Belediyesinin her yıl binlerce İstanbulluyu büyük bir coşkuyla bir araya getirdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 95. yılında da farklı etkinliklerle kutlandı. Saat 19.00'da Balmumcu'da toplanan binlerce Beşiktaşlı ellerinde Atatürklü Türk bayrakları, dillerinde Cumhuriyet marşları ile Barbaros Meydanı'na yürüdü. Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç ve eşi Günay Doğaç'ın da katıldığı fener alayına katılan binlerce vatandaş Barbaros Meydanı'na geldi. Ardından Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaş Belediye Başkan Vekil Tahir Doğaç yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet sevdalıları Mustafa Kemal'in yiğitleri 95. yılımızı kutladığımız etkinliğimize hoş geldiniz" diyerek yürüyüşe katılan binlerce vatandaşı selamladı.

Yürüyüşün ardından Barbaros Meydanı'nda kurulan dev platformda önce belediye folklor ekibi bu özel güne hazırlanan gösterilerini sundu. Ardından 29 Ekim coşkusu iki usta isim Leman Sam ve Ege konserleriyle son bulacak.