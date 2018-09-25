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Beşiktaş'tan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ziyarette bulundu.


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Yönetim Kurulu Üyeleri Serdal Adalı ve Deniz Atalay'ın yanı sıra siyah-beyazlı eski yönetici ve Beşiktaş'lı işadamı Muzaffer Nasıroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti. Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Vakfı formalarını Bakan Kasapoğlu'na hediye etti.

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