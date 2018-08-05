Diğer
Kategoriler
05 Ağustos 2018 13:53

Beşiktaş’tan Demba Ba’ya: "Yalnız değilsin"

Futbol hayatını Çin’de sürdüren Beşiktaş’ın eski yıldızı Demba Ba’ya siyah-beyazlı kulüp destek mesajı yolladı.

Beşiktaş’tan Demba Ba’ya:

05 Ağustos 2018 13:53

Demba Ba, Chengchun Yatai maçında rakip takım oyuncusu tarafından ırkçı saldırıya uğramıştı.


Kariyerini Çin’de sürdüren Beşiktaş’ın eski yıldızı Demba Ba, Changchun Yatai ile oynanan karşılaşmada rakip takım oyuncusu Zhang Li’nin ırkçı sözlerine uğramıştı. Yaşanan olay sonrasında Demba Ba’ya Beşiktaş’lı taraftarlardan destek mesajları yağarken, siyah-beyazlı kulüp de resmi sosyal medya hesabından Ba’ya mesaj yolladı. Demba Ba’nın Beşiktaş formalı formalı fotoğrafını yayınlayan Beşiktaş Kulübü, fotoğrafın altına da "Irkçılığa hayır. Yalnız değilsin Demba Ba" yazdı. Demba Ba, eski kulübünün yaptığı paylaşımı kalplerle yanıtladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç