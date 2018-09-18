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Beşiktaş'tan Negredo açıklaması

Beşiktaş, İspanyol futbolcu Alvaro Negredo’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Beşiktaş, İspanyol futbolcu Alvaro Negredo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.


Beşiktaş'tan beklenen açıklama geldi. Siyah-beyazlılar, Dubai'nin Al-Nasr takımına transfer olan Alvaro Negredo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirildiğini bildirdi.


Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:


"Futbolcumuz Alvaro Negredo'nun sözleşmesi, karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir.


Alvaro Negredo'ya emekleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz."

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