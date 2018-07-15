Beşiktaş’tan tatsız prova

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, Graz kentinde bulunan Merkur Stadı’nda Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşı geldi. Mücadeleye hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 8. dakikada Tolgay Arslan’ın golü ile 1-0 öne geçti. CSKA 15. dakikada Fedor Chalov ile eşitliği yakaladı. Rus ekibi 27. dakikada da Astemir Gordyushenko’nun golün ile ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. 53. dakikada Matej Mitrovic kendi kalesine attı ve skor 3-1 oldu. Mücadelenin skorunu ise 75. dakikada Dmitri Efremov’n golü tayin etti ve maçı CSKA Moskova 4-1 kazandı.

Beşiktaş, çalışmalarını 20 Temmuz’a kadar sürdüreceği Avusturya’da 17 Temmuz Salı günü İngiliz ekibi Reading ve 20 Temmuz Cuma günü de Rus temsilcisi Krasnodar ile hazırlık maçı yapacak.