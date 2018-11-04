Besim Durmuş: “Oyuncularım iyi mücadele etti”

Lig 2. Grup'ta mücadele eden Sultanbeyli Belediyespor Teknik Direktörü Besim Durmuş, ligin iyi takımlarından olan Orduspor'a karşı iyi bir oyun sergilediklerini ifade ederek, oyuncularının da iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Lig 2. Grup'un 11. haftasında Sultanbeyli Belediyespor, sahasında karşılaştığı Yeni Orduspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Sultanbeyli Belediyespor Teknik Direktörü Besim Durmuş, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Sezona kazanamadıklarından dolayı kötü bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Durmuş, Sultanbeyli Belediyespor'un önünün açık olduğunu vurgulayarak, “Geçen hafta deplasmanda iyi oynadık. İhtiyacımız olan enerjiyi 3 puanla aldık. Bugün de bu ligin en güçlü karakterine sahip takıma tavır koymak çok önemli. Oyuncular iyi mücadele etti. Birlikte ortak aklımız birikmeye başladı. Bu değerli. Kazandığımız davranışı kaybetmeden sürdürerek, kaybettiğimiz puanları da devre arasına kadar toplayabilirsek, kulübün gelecek ile ilgili olumlu planlarına ortak olmuş oluruz. Sultanbeyli Belediyespor'un önü açık. Bu maç bitti. Bir sonraki maçı düşünüyoruz. Yine aynı şekilde mücadele edip, daha olumlu güzel günleri yakalamak istiyoruz” şeklinde konuştu.