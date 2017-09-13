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13 Eylül 2017 14:48

Beşinci Element Sergisi Maçka Sanatçılar Parkı’nda açıldı

Heykel sanatının önde gelen sanatçıların eserlerinden oluşan Beşinci Element Sergisi açıldı.

Beşinci Element Sergisi Maçka Sanatçılar Parkı’nda açıldı

13 Eylül 2017 14:48


Contemporary İstanbul tarafından bir ilk olarak gerçekleştirilen mimari konsept “CI Park”tan hareketle Beşinci Element Sergisi Maçka Sanatçılar Parkı’nda açıldı. Dokuz ayrı sanatçının eserlerinden oluşan açılışa Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Contemoprary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve Beşinci Element Sergisi küratörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman katıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen başkan İnönü eserleri tek tek inceledi ve bilgi aldı. Sergiye vatandaşların ilgisi ise oldukça yoğundu.


Açılış sonrası sergi hakkında bilgi veren Beşinci Element Sergisi küratörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, "Burada birisi hariç sekizi yaşayan yapıtlarını üreten dokuz çağdaş sanatçının yapıtı yer alıyor. Bu sergide yer alan yapıtların bazıları daha restorasyon özelliğine taşıyor, bazıları daha geleneksek, bazıları dinsel ilişkili bir çerçeve çiziyor. Bu dokuz yapıtla ortaya çıkmış serginin Türkiye’de ilk kez bir parkta gerçekleştirilmesi benim için ayrıca önemli ve sevindirici bir unsur’’ şeklinde konuştu.


Açılış sonrası konuşan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ise "Sanat bir yaratıcılıktır. Gördüğünüz eserlerin hepsi bir düşüncenin ürünü. Biz sadece mekanını sunuyoruz burada asıl önemli olan sanatçılar, bu eserleri bir araya getirenler, asıl onlara teşekkür etmek lazım. Biz sadece bu sanat eserlerini Şişlililerin ilgisine ve beğenisine sunuyoruz. Sanat görerek öğrenilecek bir şey görmek ve yaşamak lazım’’ diye konuştu.




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