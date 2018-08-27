Beslenme alışkanlıkları çocuk sağlığını doğrudan etkiliyor

Emine Güllüelli, hamileliğin ilk gününden itibaren, annenin beslenmesinin çocuğun geleceğini şekillendirecek yaşamsal faktörlerde etkili olduğunu ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Güllüelli, ilk bin gündeki yetersiz beslenmenin kronik hastalıklar başta olmak üzere, psikiyatrik bozuklukların artmasına, fiziksel ve zihinsel gelişme ile metabolik fonksiyonlarda anomalilere neden olurken, hem de bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve dolayısıyla zatürre, ishal, menenjit vb. ciddi enfeksiyonların artmasına da yol açmakta olduğuna da dikkat çekti.

“Çocuk gelişimindeki en önemli faktör anne sütü”

Üniversitelerin, sağlık personelinin ve tüm aydınların, eğitim ve beslenme konusunda daha bilinçli, aktif bir eylem planı oluşturmak için çaba göstermeleri gerektiğini ifade eden Dr. Güllüelli, bu çabaların en önemli parçasının bebeklere anne sütü verilmesi olduğunu söyledi. Aileleri ilk bin gündeki beslenme konusunda eğitmek, vitamin, mineral ve mikrobesin desteklerinin verilmesi, doğum öncesi bakım ve çocukluk hastalıklarının tedavisi, tarım reformu ve gıda güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Dr. Güllüelli, toplumsal farkındalık anlamında; “İlk bin günle ilgili olarak sektörlerin desteği de çok önemlidir. Özellikle üretilen besinlerin vitamin, mineral ve mikrobesinlerle zenginleştirilmesi, çeşitli besin destek ürünlerinin, diyetlerin üretilmesi anne ve bebek beslenmesini geliştirmede çok kıymetli bir adımdır. Devletin de bu faaliyetleri kolaylaştırıcı yasal düzenlemeleri, teşvikleri yapması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine destek vermesi, bu alanda çalışan firmaların sayısını artırması gerekmektedir. Tüm sektörlerin konu ile ilgili, sosyal medya faaliyetlerini de artırmaları gerekmektedir. Gebelik sırasında, embriyo ve fetüsün gelişimi için, anne tek beslenme kaynağıdır. Annenin beslenme alışkanlıkları; anne sağlığını, fetüsün büyümesi ve gelişmesini ve çocuğun uzun vadeli sağlığı üzerinde büyük bir etkisi olan gen ekspresyonunu doğrudan etkileyebilir” dedi.