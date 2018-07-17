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17 Temmuz 2018 09:31

’Beslenmenin Kanser Tedavisindeki Gücü’ kitabı raflarda

Uzman Diyetisyen Dilşat Baş‘ın ’Beslenmenin Kanser Tedavisindeki Gücü’ adlı kitabı, raflardaki yerini aldı.

’Beslenmenin Kanser Tedavisindeki Gücü’ kitabı raflarda

17 Temmuz 2018 09:31


Onkoloji diyetisyeni Dilşat Baş’ın kanser hastalarının beslenmesine rehberlik edecek ’Beslenmenin Kanser Tedavisindeki Gücü’ adlı kitabı Destek Yayınları’ndan çıktı.


Beslenmeyle ilgili binlerce kitap olmasına karşın kanser hastalarının beslenmesine yönelik az sayıda kaynak bulunuyor. ’Beslenmenin Kanser Tedavisindeki Gücü’ ise kanser hastalarının ve yakınlarının yaşadıkları sorunlara doğru çözümler üretmek ve kanser hastalarının yeterli ve dengeli beslenmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Kitapta kanser hastalarının tedavi sürecinde yaşadıkları özel durumlar için düzenlenmiş beslenme önerileri ve bu önerileri uygulayabilmek için pratik tarifler de yer alıyor.


Kitap, Kanser ve Beslenme, Nötropenik Dönem ve Gıda Hijyeni, Kanser Tedavisinde Yaşanan Beslenme Problemleri ve Çözümleri, Farklı Kanser Türlerinde Beslenme, Sıkça Sorulan Sorular ve Ne Yiyelim bölümlerinden oluşuyor. Kitapta ayrıca kanser hastalarının beslenmeleri için tarifler de yer alıyor.




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