Besyo Doktora Programı'nın, ilk mezunları bu akademik yılda veriliyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu (BESYO) Doktora Programı İlk mezunlarını, 2018-2019 Akademik Yılı'nda veriyor.

GAÜ'den yapılan açıklamada; Kuzey Kıbrıs Üniversiteleri'nde, nadir ve çok kısıtlı olan doktora programına; KKTC Vatandaşları yanında, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaş'larından da büyük oranda talep oldu. KKTC Üniversiteleri ile yurt dışındaki diğer üniversitelerde, yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan öğrencilerden oluşan ilk doktora mezunlarının verilmesinden duyulan memnuniyet ve gurur GAÜ BESYO adına da ifade edildi.

Açıklamanın devamında ise şöyle:

"Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu'muz; Başarılı eğitim süreçlerinin ardından, bu yıl; İlk doktora mezunlarını verme aşamasına gelmiştir. Söz konusu program sonuçları itibariyle; YÖK tarafından istenen asgari standartları içermesinin yanında, dünya üniversitelerinde çağdaş olarak ele alınan konularla zenginleştirilen detaylarıyla, ülke ve dünya sporuna büyük katkılar sağlayıp, bilimsel donanımlı öğretim elemanları ve antrenörlerin yetişmesine büyük katkılar sağlayacaktır"

Aynı zamanda, 'YÖK Onayı' için öğretim dönemi başında yapılan başvuru dosyalarının, Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu tarafından incelenmesi ve başvurunun onaylanmasıyla birlikte, yeni akademik dönemde de doktora öğrencisi kabulünün devam ettiği bilgisi de verildi.