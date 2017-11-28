Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 10:25

Beton mikserinin eve girme anı kamerada

Kağıthane’de dün akşam saatlerinde beton mikserinin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrol çıkarak eve girmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Beton mikserinin eve girme anı kamerada

28 Kasım 2017 10:25


Kağıthane Harmantepe Dere Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde beton mikseri yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir binadaki eve girmişti. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana gelmişti. O mikserin eve girdiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.



Beton mikseri eve böyle girdi


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yokuşta duran beton mikseri bir anda kaymaya başlıyor. Aşağıya doğru giden mikser, kısa süre sonra eve giriyor. Yolda yürüyen vatandaşlar ise kaçışmaya başlıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
14
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç