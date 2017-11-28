Beton mikserinin eve girme anı kamerada

Kağıthane Harmantepe Dere Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde beton mikseri yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir binadaki eve girmişti. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana gelmişti. O mikserin eve girdiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Beton mikseri eve böyle girdi

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yokuşta duran beton mikseri bir anda kaymaya başlıyor. Aşağıya doğru giden mikser, kısa süre sonra eve giriyor. Yolda yürüyen vatandaşlar ise kaçışmaya başlıyor.