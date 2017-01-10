Beyaz örtü İstanbul’a yakıştı

İstanbul’u tamamen kaplayan beyaz örtü ilginç görüntüler oluştururken, vatandaşlara da romantik anlar yaşattı. Karın doyumsuz keyfini yaşamak isteyen vatandaşlar, Çamlıca Tepesi’nden İstanbul’u izlerken, Üsküdar sahilinde de bol bol fotoğraf çekti.

Cuma gününden beri İstanbul’da etkili olan kar yağışı, kenti tamamen beyaza bürüdü. Bu manzarayı fırsata çeviren vatandaşlar ise, yaşadıklarını fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Üsküdar sahilinde vatandaşların yaptığı kardan adam ile Kız Kulesi’ni bir arada görüntülemek isteyen vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların daha önceden kaldırımda kardan yaptıkları Kız Kulesi’nin maketi ise benzerliği ile dikkat çekti.



Kar keyfini yaşamak isteyenlerin tercihi Çamlıca tepesi

Karın keyfini yaşamak isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri de Çamlıca tepesi oldu. Başta turistlerin ilgi odağı olan Çamlıca Tepesi’nden ortaya çıkan manzara ise görülmeye değerdi. Vatandaşlar, Çamlıca tepesinde fotoğraf çekilmeyi ihmal etmezken, küçükler de oyun oynayarak karın keyfini çıkardı.

Gün boyunca karın çilesini çekenlerin yanı sıra İstanbul’da karın keyfini çıkaranlar da oldu. Bazı vatandaşlar da hayvanlarıyla birlikte karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşların ise martılara yem attığı görüldü. Köpeği ile sokağa çıkan bir vatandaş, “Karın keyfini çıkarıyoruz. Köpeğin Zeytin gezmeyi seviyor” dedi.