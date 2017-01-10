Beyaz örtüye bürünen Taksim Meydanı böyle görüntülendi

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye bürünen Taksim Meydanı’nda seyrine doyumsuz bir manzara oluştu.

İstanbul’u etkisi altına alan ve günlerdir yağan kar yağışı kenti adeta beyaz örtüyle kapladı. Yoğun kar yağışı, megakentin birçok noktasında yaşanan zorlukların yanı sıra seyrine doyumsuz manzaraları da beraberinde getirdi. İstanbul’un en turistik mekanı olan Taksim Meydanı ve Gezi Parkı da yağış nedeniyle beyaza büründü. Kentin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Taksim Meydan’ında seyrine doyumsuz bir manzara ve kartpostallık görüntü oluştu.