Beyaz yakalı Türk fotoğrafçı ödüle doymuyor

Türkalp, katıldığı yarışmalar ve Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflar ile Türkiye’ye ödüller getiriyor.

Türkiye ve dünyadan şehir fotoğrafları ve insan temalı çekimleri ile 3 sene içerisinde Makedonya, Yunanistan, Malta ve Fransa’dan ödüllerle dönen Kıvanç Türkalp, son olarak İngiltere’nin saygın yarışmalarından Brick Lane’de de ödüllendirildi.

Babasının fotoğrafa ilgisinden etkilenerek fotoğraf tutkusunun başladığını belirten Türkalp, Eylül ayında Londra’da uluslararası karma bir fotoğraf sergisine katılmayı planlıyor.

Instagram’daki @kivanc_alp sayfası yerli ve yabancı yaklaşık 50 bin kişi tarafından takip edilen Türkalp, fotoğrafları ile Türkiye’nin uluslararası tanıtımına katkı yapmayı ve Türkiye’ye yeni ödüller getirmeyi hedefliyor.