Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 16:55

Beykent İletişim Günleri Gerçekleşti

Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Beykent İletişim Günleri, ‘İletini Tasarla 2’ yarışması düzenlendi.

Beykent İletişim Günleri Gerçekleşti

10 Mayıs 2018 16:55



Ayazağa Maslak yerleşkesinde, öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen yarışmada, Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Ural ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal açılış konuşmasını yaptılar. İletişim Günleri’nin ilk gününde ‘İletini Tasarla 2’ yarışması düzenlendi.



“Öğrenciler 4 ana dalda yarıştı”



Öğrenciler, Görsel İletişim, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı ile Yeni Medya olmak üzere dört ana dalda yarıştı. Yarışmayı kazanan öğrenciler, medya sektörünün önde gelen profesyonellerinden ödüllerini aldılar.



E-spora olan ilgi artmaya devam ediyor



İletişim Günleri’nin ikinci gününde günümüzün en popüler iletişim aracı olma yolunda ilerleyen e-spora ilgi duyan öğrenciler, ‘Bir İletişim Aracı Olarak Game ve Bir İletişim Aracı Olarak E-Spor’ konulu panelde alanında uzman


konuklarla buluştu.



E-spor oyunlarına farklı bir çerçeveden bakılan panellerin ilkinin moderatörlüğünü dijital oyun tasarımı konusunda sektörün uzmanlarından aynı zamanda Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Eray Dinç yaptı. Birinci oturumun konuğu Multiplayer Oyun Programı ekibinden Tunca Arslan oldu.



Moderatörlüğünü Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Arda Erdikmen’in yaptığı İkinci oturumda ise Türkiye’de yapılan League of Legends Turnuvası Kış Sezonunu ikinci olarak tamamlayan Royal Bandits takımının kurucularından Can Gürsu ve ASUS Türkiye SYS İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler oldu.



Beykent 2’inci İletişim Günleri, öğrencilerin uygulamalı dersler kapsamında yaptığı projelerden oluşan serginin açılışıyla sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç