Beykent İletişim Günleri Gerçekleşti

Ayazağa Maslak yerleşkesinde, öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen yarışmada, Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Ural ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal açılış konuşmasını yaptılar. İletişim Günleri’nin ilk gününde ‘İletini Tasarla 2’ yarışması düzenlendi.

“Öğrenciler 4 ana dalda yarıştı”

Öğrenciler, Görsel İletişim, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı ile Yeni Medya olmak üzere dört ana dalda yarıştı. Yarışmayı kazanan öğrenciler, medya sektörünün önde gelen profesyonellerinden ödüllerini aldılar.

E-spora olan ilgi artmaya devam ediyor

İletişim Günleri’nin ikinci gününde günümüzün en popüler iletişim aracı olma yolunda ilerleyen e-spora ilgi duyan öğrenciler, ‘Bir İletişim Aracı Olarak Game ve Bir İletişim Aracı Olarak E-Spor’ konulu panelde alanında uzman

konuklarla buluştu.

E-spor oyunlarına farklı bir çerçeveden bakılan panellerin ilkinin moderatörlüğünü dijital oyun tasarımı konusunda sektörün uzmanlarından aynı zamanda Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Eray Dinç yaptı. Birinci oturumun konuğu Multiplayer Oyun Programı ekibinden Tunca Arslan oldu.

Moderatörlüğünü Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Arda Erdikmen’in yaptığı İkinci oturumda ise Türkiye’de yapılan League of Legends Turnuvası Kış Sezonunu ikinci olarak tamamlayan Royal Bandits takımının kurucularından Can Gürsu ve ASUS Türkiye SYS İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler oldu.

Beykent 2’inci İletişim Günleri, öğrencilerin uygulamalı dersler kapsamında yaptığı projelerden oluşan serginin açılışıyla sona erdi.