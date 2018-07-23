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23 Temmuz 2018 09:48

Beykent Üniversitesi, Avrupa şampiyonu oldu

Portekiz’de düzenlenen Avrupa Üniversiteler Arası Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Beykent Üniversitesi, finalde karşılaştığı Toulouse Üniversitesi’ni set vermeden yenerek şampiyon oldu.

Beykent Üniversitesi, Avrupa şampiyonu oldu

23 Temmuz 2018 09:48


Portekiz, İtalya ve Norveç ekiplerinin yer aldığı grupları kayıpsız geçtikten sonra çeyrek finalde Finlandiya, yarı finalde de Sırbistan temsilcisini turnuva dışı bırakan Beykent Üniversitesi, finalde Fransa’nın Toulouse Üniversitesi’ni mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.


Beykent Üniversitesi Voleybol Erkek Takımı, Portekiz’de düzenlenen EUSA Coimbra European Universities Games 2018’de namağlup unvanını elinden düşürmeyerek, Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.



Gençlik ve Spor Bakanı tebrik etti


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz’de düzenlenen şampiyonada Avrupa şampiyonu olan Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:


"Portekiz’in Coimbra kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları’nda şampiyon olan Beykent Üniversitesi Voleybol Takımı’nı yürekten kutluyorum. Birbirinden güçlü rakiplerini yenerek namağlup şampiyon olan Beykent Üniversitesi’ne ülkemize yaşattığı büyük gururdan dolayı teşekkür ediyorum. Şampiyonlukta emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."




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