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16 Mayıs 2018 15:10

Beykent Üniversitesi Koç Spor Fest’te Türkiye şampiyonu oldu

Beykent Üniversitesi Basketbol ve Voleybol Erkek Takımları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından düzenlenen Koç Spor Fest’i Türkiye şampiyonu olarak tamamladı.

Beykent Üniversitesi Koç Spor Fest’te Türkiye şampiyonu oldu

16 Mayıs 2018 15:10


TUSF tarafından Adana’da Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Koç Spor Fest Basketbol ve Voleybol Erkek Takımları Süper Lig Şampiyonası’ndan Türkiye şampiyonu olarak ayrıldı.


Beykent Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı final maçında Bahçeşehir Üniversitesi’ni 87-50 yenerek bu sene de Türkiye Şampiyonu oldu. Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı da İstanbul Aydın Üniversitesi’ni 3-0 yendi ve 3’üncü kez Türkiye Şampiyonu oldu.



Gözler 2019 Avrupa Şampiyonası’nda


Beykent Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı’ndan Mert Celep turnuva sonunda MVP seçilirken, voleybolda da MVP yine Beykent Üniversitesi’nden seçildi. Voleybol turnuvasının en değerli sporcusu Burak Güngör oldu.


Şampiyonlar 2019 yılında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için hazırlanarak hedeflerinin yeni şampiyonluklar kazanmak olduğunu söyledi.




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