Beykoz Aşevi ihtiyaç sahiplerinin içini ısıtıyor

Beykoz Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla evde kendi yemeğini pişiremeyen ilçe sakinleri için kurduğu aşevi hasta, engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların kimsesi oluyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki aşevinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere her gün 4 çeşit yemek pişiriliyor. Öğle ve akşam öğünü olarak hazırlanıp paketlenen yemekler ekipler tarafından ilçenin en merkezi noktasından en uzak noktasına kadar evlere teslim ediliyor. Sıcak yemek hizmeti için Beykoz Belediyesine başvuran vatandaşlar öncelikle evlerinde ziyaret ediliyor. Ardından ihtiyacı tespit edilen vatandaşlar için kayıt açılarak kendilerine düzenli yemek servisi yapılıyor.

Başkan Çelikbilek: “Hem evlere hem gönüllere ulaşıyoruz”

İhtiyaç sahiplerine hayatın her alanında kolaylık sağlayacak birçok hizmet verdiklerini ifade eden Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Aşevi hizmetimiz Beykoz'un tamamını kapsıyor. Arkadaşlarımız burada pişen yemekleri sloganımızda olduğu gibi sevgiyle evlere taşıyor. İlçemizdeki muhtaç vatandaşlar kendilerini yalnız hissetmesin, umutsuz olmasın istiyoruz. Aşevi hizmetimizle hem evleri hem gönülleri ısıtıyoruz" dedi.