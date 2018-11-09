Beykoz Belediye Meclisi Kasım ayı çalışmalarını tamamladı

Beykoz Belediye Meclisi, Kasım ayının son toplantısı için Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in başkanlığında toplandı.

Mecliste öncelikli olarak 7 Kasım 2018 tarihli tutanak oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci vefat yıl dönümü dolayısıyla anıldığı mecliste ardından raporlar görüşüldü.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80'inci yılında saygıyla anıyoruz”

Başkan Çelikbilek, Belediye Meydanı'nda yapılacak olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'ne tüm ilçe sakinlerini davet ederek, “Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80'inci yılında saygıyla anıyoruz. Halkımızı 10 Kasım günü Belediye Meydanı'nda yapılacak anma törenine bekliyoruz” dedi.

Gündem dışı söz alan CHP meclis üyesi Gülay Demirel, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün anlam ve önemine değindi.

CHP meclis üyesi Hakkı Emanet tarafından verilen sözlü önerge oylanarak oy birliğiyle meclis başkanlığına havale edildi.

Sokak isimlendirilmesi hakkındaki Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu; komisyondan geldiği şekliyle oya sunularak oy birliğiyle kabul edildi. Gümüşsuyu ve İncirköy mahallelerinin bir kısmına ait Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar Komisyonu Raporu oy çokluğuyla, fazla mesai ücreti hakkındaki Hukuk Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Paşamandıra Mahallesi Demirkapı Caddesi 244 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan No:5/1 D:2 adresindeki taşınmazın Beykoz Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından cami müştemilatı olarak kullanılmak üzere 5 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi hakkındaki Hukuk Komisyonu Raporu, oy birliğiyle kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısı 3 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak.