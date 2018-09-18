Beykoz Belediyesinden 7 bin öğrenciye eğitim desteği

Öğrenciler için hazırlanan çekler Beykoz'daki 'Sosyal Market'te düzenlenen programla teslim edilmeye başlandı.

Beykoz Belediyesi bu yıl 2 bin ilkokul, 2 bin ortaokul, 2 bin lise ve 1000 üniversite olmak üzere toplam 7 bin öğrenciye eğitim yardımı yapıyor. Öğrencilerin kırtasiye ve okul harcamalarına katkı sağlamak üzere hazırlanan çekler Beykoz Belediyesi Sosyal Market'te düzenlenen programla teslim edilmeye başlandı.

Eğitim yardımlarının dağıtıldığı programa Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, eşi Ayşe Çelikbilek ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

Veli ve öğrencileri sevindiren eğitim yardımlarını teslim eden Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi aileleri okul harcamalarında yalnız bırakmadık. Sosyal Market aracılığıyla eğitim yardımlarını dağıtıyoruz. Yavrularımızın eğitim başarısı için her türlü katkıyı yapmaya hazırız” dedi.

Başkan Çelikbilek öğrencilerle sohbet ederek başarılı bir eğitim yılı diledi.