Beykoz Belediyesinden öğrencilere bin 500 diş fırçası

Beykoz Belediyesi, İstanbul Diş Hekimleri Odası ve Beykoz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi iş birliğiyle Kanlıca Sedat Simavi İlkokulunda öğrencilere diş fırçası ve diş macunu dağıtımı yapıldı. Etkinliğe Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve eşi Ayşe Çelikbilek, Belediye Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, İstanbul Diş Hekimleri Odası Temsilcisi Nusret Barlas, Beykoz Ağız ve Diş Sağlığı BaşHekimi Ömer Besim Olcay, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü hekimleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Ağız sağlığına dikkat çekmek üzere kutlanan Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında 9 okulda bin 500 diş fırçası ve diş macunu seti dağıtılacak, okullarda ağız sağlığı ve hijyeni anlatan seminerler verilecek. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Ağız ve diş sağlığı olmadan bütün hastalıklara açık vaziyettesiniz. Ağız temiz olursa, dişler bakımlı olursa güvenli ve sağlıklı insan profili ortaya çıkar. İnsanlarımıza sağlığın önemini çokça duyurmamız ve sıklıkla anlatmamız gerekir” dedi.

Öğrencilerin haftasını kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay ise, “Sağlık her şeyin başıdır. Önemli organımız olan dişlerimizi korumaya küçüklükten başlamamız gerekir, bunun da eğitimle olabileceğini biliyoruz” şeklinde konuştu.

Beykoz Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimi Ömer Besim Olcay da, dişlerdeki bozukluğun çocuklarda çiğneme bozuklukları, beslenme, konuşma ve kendine güven kaybı gibi sorunlara neden olduğunun altını çizerek, ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesi için toplumdaki herkese görev düştüğünü vurguladı.