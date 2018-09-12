Beykoz Belediyesinden öğrencilere eğitim yardımı

Eğitim yatırımlarıyla Beykoz'da gelecek nesillere kalıcı hizmetler sunan Beykoz Belediyesi, eğitim yardımı ile de ailelere destek oluyor. 4 yıllık devlet üniversitesi (örgün) ve yüzde 100 burslu vakıf ve özel üniversitelerde öğrenci okutan ailelere 1'inci ve 2'nci dönem olmak üzere 2 taksitte eğitim yardımı yapılıyor.

5-30 Eylül arası yapılacak başvuruların onaylanması halinde başvuru sahiplerine SMS ile bilgi verilecek ve gerekli belgelerle Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurular yapılacak.