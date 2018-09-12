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Beykoz Belediyesinden öğrencilere eğitim yardımı

Beykoz Belediyesi, üniversite öğrencilerine destek olarak maddi yardımda bulunuyor.


Eğitim yatırımlarıyla Beykoz'da gelecek nesillere kalıcı hizmetler sunan Beykoz Belediyesi, eğitim yardımı ile de ailelere destek oluyor. 4 yıllık devlet üniversitesi (örgün) ve yüzde 100 burslu vakıf ve özel üniversitelerde öğrenci okutan ailelere 1'inci ve 2'nci dönem olmak üzere 2 taksitte eğitim yardımı yapılıyor.


5-30 Eylül arası yapılacak başvuruların onaylanması halinde başvuru sahiplerine SMS ile bilgi verilecek ve gerekli belgelerle Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurular yapılacak.

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