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05 Ağustos 2018 15:28

Beykoz Belediyesi’nden Paşamandıra köyüne cami

Beykoz Paşamandıra köyünde yapılacak olan caminin temel atma töreni Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Beykoz Belediyesi’nden Paşamandıra köyüne cami

05 Ağustos 2018 15:28


Beykoz Belediyesi tarafından Paşamandıra köyünde yapılacak caminin temel atma töreni Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende ilk harç dualarla atıldı. Ardından cami temelinde kurban kesildi.



“Camilerimizi sahipsiz bırakmamalıyız”


Törende bir konuşma yapan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "Camileri yaptıktan sonra sahipsiz bırakmamak gerekiyor. Caminin bir köşesinde Allah sesi yükseldiğinde öbür köşesinde başka bir ses yükselmelidir. Camilerimiz çocuklarımızla, beyefendilerimizle, hanımefendilerimizle dolup taşmalıdır. Camilerin sahibi Allahtır. Allah gönüllerinizi ve gönüllerimizi düzeltsin. Birbirine iyi bakan, iyi davranan ve sevgi tohumlarını eken insanlardan eylesin. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.




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