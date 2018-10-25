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Beykoz Belediyesi'nden Üniversite Hazırlığa Büyük Destek

Beykoz Belediyesi, eğitim hizmet ve yatırımları kapsamında açtığı ücretsiz kurslarla üniversite hazırlık maratonunda öğrenci ve ailelerin yanında yer alıyor.


Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü geçen yıl Kavacık Kültür ve Sanat Merkezinde ilk kez başlattığı üniversiteye hazırlık kurslarını bu yıl ikinci kez gerçekleştiriyor.


Eğitime destek ve katkı sağlamak amacıyla açılan kurslarda geçen yıl eğitim gören 462 öğrenciden 251'i üniversiteye yerleşti. Yeni kurs dönemini için 768 öğrenci başvuru yaparken 542 öğrenci 2019 yılında ÖSYM tarafından yapılacak üniversite sınavlarına hazırlık için kabul edildi.


Kişiye özel eğitim modeli


Alanında uzman ve deneyimli eğitim kadrosunun görev yaptığı merkezde, öğrenciler sınavlara kişiye özgü danışmanlar eşliğinde kariyer planlaması yapılarak hazırlanıyor.


Öğrenci takip programları ve her ay yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilerin duygusal, sosyal, bilişsel gelişimleri ve sınava hazırlık durumları takip ediliyor.


Kurslara yalnızca Beykoz'da ikamet eden öğrenciler kabul edilirken kursa geliş gidiş saatleri, devamlılık ve eğitim programına uyulması isteniyor.

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