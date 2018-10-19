Beykoz Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Beykoz Belediyesi Meclisi 465 Milyon TL olarak belirlenen 2019 Yılı Mali Bütçesi'ni oy çokluğuyla kabul etti.

Belediye Meclisi 2019 Yılı Bütçesi ve 2019 Mali Yılı Performans Programını görüşmek üzere 18 Ekim 2018 Perşembe günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde toplandı. Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek başkanlığında bir araya gelen genel kurulda açılış ve yoklamanın ardından bir önceki toplantı tutanağı oy birliğiyle oylandı.

2019 Mali Yılı İdari Performans Programı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edilirken, 2019 Mali Yılı Gelir ve Giderini kapsayan bütçe tasarısı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy çokluğuyla meclisten geçti.

Genel kurulda ilk olarak mali işlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Salim Öztürk 2019 Yılı İdari Performans Programı hakkında meclis performans raporunda öngörülen faaliyet ve genel yönetim giderleri hakkında bilgi verdi.

2019 Yılı Mali Performans programına göre belediyenin müdürlük faaliyet giderlerinin maliyeti 264 milyon 955 bin TL olarak belirlendi. Genel yönetim giderleri ise 200 milyon 45 bin TL olmak üzere toplam kaynak ihtiyacı 465 milyon şeklinde yer aldı.

Bütçe görüşmelerinde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Emin Yavuz 2019 Yılı Bütçesi hakkındaki komisyon raporunu okudu. Bütçeyle ilgili gruplar adına AK Parti Grup Başkan Vekili Salim Öztürk söz alırken CHP Grubu adına Gülay Demirel görüş bildirdi. Şahıslar adına ise AK Parti meclis üyesi Sinan Çıtlak, CHP Meclis üyeleri Aydın Düzgün ve Deniz Yıldız söz aldı.

Salim Öztürk konuşmasında müdürlüklerin 2017 ve 2018 yıllarında tahmini ve gerçekleşen bütçeleri ile 2019 yılı tahmini bütçeleri hakkında genel kurula bilgi verdi. Öztürk, 2019 bütçesinin hayırlı olmasını dileyerek, bu yıl bütçede geçen yıla göre tasarrufa gidildiğini belirtti.

Başkan Yücel Çelikbilek: “Kasamız dolu, alnımız ak”

Belediye meclisine kurumun 10 yıllık mali tablosunu sunan ve gelir artışı hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek: “Beykoz 311 km2'lik alana sahip. 10 yılda ilçemizde çok güzel hizmetler yaptık. Beykoz'a bu imkânları kazandırmak için 2/B ve Büyükşehirden takas yoluyla vatandaşlarımıza tapu sattık. 2/B'de elini taşın altına koyan Türkiye'de tek belediyeyiz. İlçe belediyeleri arasında kasasında para olan nadir belediyelerden biriyiz. Kasamız dolu, alnımız ak. Halkımıza hizmet götürürken 1 TL'nin bile sorumluluğunu hissediyoruz. Bazı hizmetlerimizi artık kendi bünyemizde halledeceğimiz için yüzde 10'luk bir tasarrufa gittik. Bütçemizi en verimli şekilde kullanarak Beykozlulara hizmet götürmeye devam edeceğiz. 2019 yılı bütçemiz ilçemize hayırlı olsun.” dedi.

Başkan Çelikbilek konuşmasında ilçeye yapılan önemli hizmet ve yatırım başlıklarından bahsederek: “Bütün mahallerimizde halı sahaları yeniledik. Beykoz Stadı 1 ay içinde açılacak. Tarihi Küçüksu Çayırı Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilçemize kazandırıldı. Yenimahalle spor sahasını da yenileyeceğiz. Okullara her türlü eğitim desteğini veriyoruz. Türk-Alman Üniversitesi'nin karşısına 6 lise kazandıracağız. Ortaçeşme Meydanı'nı ilçemize kazandırdık. 34 amatör spor kulübüne her yıl artırarak destek oluyoruz. Sağlık Otobüsümüzü tekrar sahaya süreceğiz. Soğuksu Gençlik Merkezi tamamlandı. Açılışını yapacağız. Beykoz Kulüp binamız artık Gençlik Merkezi ve Tasarım Atölyesi olarak hizmet verecek. Açılışını bekliyoruz. Şeyh Ethem Efendi Kültür Evi ilçe sakinleri için terapi merkezi gibi oldu. Çiğdem Mahallesi okulunun yapım izni için ciddi emek sarf ettik. Beykoz Vakfı'nı yeniledik. Köylerimizde de güzel hizmetler yaptık. Alibahadır Okçuluk Merkezi, Elmalı Necip Fazıl Kısakürek Okulu, Paşamandıra Meyve Bahçesi, 13 köye spor sahası köylerimizde yaptığımız bazı hizmetlerdir. Kanal Riva ihale süreci devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Belediye Meclis binamız bitti. Kasım Meclisini orada yapacağız. Beykoz Spor Kompleksi (Beykoz Arena) iki bakanlığın anlaşmasıyla çözülecek. Biz hazırız. Sosyal marketimizle, aş evimizle kimsesizlerin kimsesi oluyoruz. Belediyemizin arkasına sosyal hizmetlerle ilgili bina kazandıracağız. Evde bakım hizmetimiz devam ediyor. Kültür gezilerimizle ilçe sakinlerimizi tarihimiz ve ecdadımızla buluşturuyoruz.” şeklinde konuştu.

Başkan Yücel Çelikbilek ilçede bugüne kadar görev yapan tüm belediye başkanlarına katkıları için ayrı ayrı teşekkür etti.

Başkan Çelikbilek'in konuşmasının ardından genel kurulda yapılan oylamayla 2019 Yılı Bütçesi oy çokluğuyla meclisten geçti.