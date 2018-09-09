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Beykoz Ebru Günü etkinlikle kutlandı


Etkinlikte ebru sanatı hocası Nezahat Koptagit ile öğrencileri, Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım Beyazıt ve Atatürk portesini içeren ve kalenin siluetini gösteren ebru yaptı. Hisarın bahçesinde gerçekleşen Beykoz Ebru Günü’ne Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin, Anadoluhisarı Turizm Kalkındırma Derneği Başkanı Mustafa Babuz, hat sanatçıları ile sanatseverler katıldı.


Anadoluhisarı’nın İstanbul’un en eski yerleşim merkezi olduğunu söyleyen Anadoluhisarı Turizm Kalkındırma Derneği Başkanı Mustafa Babuz, “Anadoluhisarı’nda görsel, tarihsel güzelliklerin yanında sanatı da katmak istedik. Ebru sanatı UNESCO tarafından tescil edilmiş uluslararası boyutta en eski kültürünü ifade eden sanat. Bu sanatın icrasında bölgemizin en ünlü sanatçısı Nezahat Koptagit hocamızı kadromuza dahil ettik. Nezahat Koptagit hocamız dedi ki, böyle güzel bir mekanda en güzle tarihi eserimiz Anadoluhisarı kalemizin içine Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım Beyazıt ve Atatürk portesini içeren ve kalenin siluetini gösteren bir sunun yapalım dedi” şeklinde konuştu.

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