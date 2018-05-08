Beykoz Geleneksel Halk Koşusu’nda ünlüler geçidi

Beykoz Belediyesi’nin, ilçe sakinlerini spora teşvik, sağlıklı sportif bir yaşamı gelecek nesillere aktarmak, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlediği “Beykoz Belediyesi Geleneksel Halk Koşusu" bu yıl 9’uncu kez yapıldı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı, Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in startıyla belediye meydanında başlayan koşu için parkur üzerindeki trafik akışı, belediye ekiplerince durduruldu. Belediyenin önünden başlayan ve Kaymakdonduran Kavşağı boyunca devam eden, oradan da aynı güzergah üzerinden geri dönülen yarışma parkuru 5 bin metrelik mesafe koşuldu. Halk koşusuna yaklaşık bin kişi katılırken, her kategoride birinci olan yarışmacılara 750, ikincilere 500, üçüncülere ise 300 TL para olmak üzere toplam 26 bin liralık ödül dağıtıldı. Birinciler ödüllerini Belediye Başkanı ve Ünlü isimlerin elinden aldı.

Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek koşuya katılarak, ”Vatandaşlarımızdan ciddi bir katılım var. Günler öncesinden numaralarını almak için sıraya girmişler bu geleneğin oturduğunu görüyoruz. Herkese başarılar dilerim” dedi.

“Emeği geçenlere teşekkür ederim”

Koşuya katılan eski milli kaleci Rüştü Reçber ise, ”Güzel bir etkinlik. Halkla bizim bir araya geldiğimiz bir etkinlik. Belediye Başkanına ve Kaymakam beye teşekkür ederiz. Bizler de buradayız. Bizler de bu şenliğin bu etkinliğin içindeyiz. Bu sene 9’uncu kez yapılıyor. Hem yapanlara hem de emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Yarışmada, 14-17 yaş arası bayanlarda Kader Gül, 18-22’de Rabia Taşova, 23-27’te Miray Gür, 28-32’de Aylin Soyöz, 33-37’de Tuğba Bozkurt Batur, 38-42’de Mine Kılıçaslan, 43 -47’de Semiha Naime Bayraktar ve 48+ yaşta ise Nurşen Kılıçaslan birinciliği elde etti.

Erkekler kategorisinde ise 14- 17 yaş arası İstemihan Taş, 18- 22’de Halil Yalçın ,23- 27’de Hasan Güler, 28-32’de Bahattin Cındık, 33-37’de Fuat Kalafat, 38-42’de Türkay Kömüroğlu, 43- 47’de Yüksel Kaşıtoğlu, 48+ yaşta da Yakup Türk birinci oldu.