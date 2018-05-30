Beykoz protokolü Gönül Sofrası’nda buluştu

Programa ilçedeki kamu kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri konuk oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koru Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve eşi Ayşe Çelikbilek, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve eşi Fatma Katırcı, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, başkan danışmanları, belediye birim müdürleri, muhtarlar, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşu ile siyasi partilerin temsilcileri ve iş adamları katıldı.

"Ramazan’ı birlikte yaşamak lazım”

Başkan Yücel Çelikbilek’e ve ekibine her yıl bu güzel sofrada Beykoz’un yöneticilerini ağırladıkları için teşekkür ederek sözlerine başlayan Kaymakam Ahmet Katırcı, "Ramazan birliğin ve birleştiriciliğin zamanı. İnsanlar kardeşçe, eşitçe ve aynı sofrada, aynı vakitte oruç açıyorlar. İstanbul’un belki de dünyanın en nadide ilçesi Beykoz’da bizlere bu nimetler ve güzellikler verilirken, zor durumda ve zulüm altında çeşitli sıkıntılar çeken Müslüman kardeşlerimizi de düşünmemiz, en azından aklımızdan geçirerek dua etmemiz gerekir" şeklinde konuştu.

"Ramazan insana zarafet, kâinata berekettir”

Ramazan sofralarında toplumun tüm kesimlerini ağırladıklarını da vurgulayan Başkan Çelikbilek, Beykoz’a hizmet eden dostlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu sofralarda yalnızca protokolle değil ihtiyaç sahiplerinden, şehit gazi ailelerine ve Suriyeli kardeşlerimize kadar herkesle iftar yapıyoruz. Beykoz Belediyesi olarak öncülük ettiğimiz sokak iftarları ilçemizden başlayarak tüm İstanbul ve Türkiye’nin her yerine yayıldı. Tüm dünyayı kucaklayan bu mübarek ay maalesef dünyanın her yerinde aynı değerde yaşanamıyor. Acı ve gözyaşıyla orucunu açan Müslüman kardeşlerimizi unutmamalıyız. Dualarımız ve dileklerimiz onların özgürlüğe ve esenliğe ulaşmalarıdır. Ramazan muhabbeti ve kardeşliği perçinleyen yönüyle hepimizi kucaklıyor. Ramazan insana zarafet, kâinata bereket getiriyor. Bu vesileyle Ramazan ayınızı tebrik ederim. Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramı’nızı kutluyorum” dedi.

Program, davetlilere karanfil dağıtılmasıyla sona erdi.