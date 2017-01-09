Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 12:18

Beykoz Riva yolunda araçlar mahsur kaldı

Beykoz Riva yolunda araçlar mahsur kaldı

09 Ocak 2017 12:18

Kar yağışı nedeniyle onlarca araç, Beykoz-Riva yolunda mahsur kaldı. Araçlar, İBB ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
İstanbul’da kar yağışı özellikle şehir yüksek kesimlerinde etkili oldu. Beykoz Yeni Riva yolunda onlarca araç, kar yağışı nedeniyle kapan yolda mahsur kaldı. Sürücüler, kar birikintilerinden kurtulmak için uzun süre uğraştı. Bazı araçlar geri dönmek zorunda kalırken, sürücülerin zor anları, kameralara yansıdı. Bir süre sonra bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kar küreme araçları ve tuzlama ekipleri, yolu trafiğe açtı.
Beykoz’da bazı sürücülerin ise küreklerle yolları açarak ilerlemeye çalıştıkları görüldü. Beykoz çevresinde kar yağışı devam ediyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
3
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç