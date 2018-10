Beykoz, şiddetli yağmur nedeniyle kabusu yaşadı

Beykoz'da bulunan bir dere şiddetli yağmur nedeniyle taştı. Taşma sırasında derenin kenarında bulunan hortum deposundaki malzemeler suya kapılırken, dere boyunu geçen sular ise evlere kadar ulaştı. Evi hasar gören vatandaşlar da ,kendi imkanları ile hasarlarını gidermek için çalışmaya başladı. Beykoz'da şiddetli sel, kameralara da yansıdı.

Beykoz Elmalı Mahallesi, sabahın erken saatlerinde bastıran şiddetli yağmur nedeniyle kabusu yaşadı. Yağmur ile birlikte bazı evleri su basarken, Elmalı deresi de taştı. Taşma sırasında derenin kenarında bulunan hortum deposu zarar gördü ve hortumlar akıntıya kapıldı. Derenin boyunu geçen sel suları dere kenarında bulunan evlere de zarar verdi. Yağmur esnasında elektik direkleri devrilirken, bazı noktalarda da toprak kayması meydana geldi. Dere boyunu geçen sular evlere kadar ulaştı. Bazı bölgelerde ise araçlar sular altında kaldı.

Dere kenarında bulunan ve evi hasar gören vatandaşlar da kendi imkanları ile hasarlarını gidermek için çalışmaya başladı.

“Sular bahçenin olduğu yere kadar çıktı”

Derenin taşmasıyla evi hasar gören bir vatandaş, "Burası komple su doluydu. Köpek kulübemiz, bahçemiz ağaçlarımız her şeyimiz vardı. Yukarıdan borular gelince bütün demirleri kırdı. Camları kırdı. Her şeyi aldı götürdü. Sular bahçenin olduğu yere kadar çıktı. Taştı her yerden" şeklinde konuştu.

“1 saat içinde oldu”

Sel sularının verdiği hasarı kendi imkanları ile temizlemeye çalışan bir başka vatandaş ise, “Yağmur çok hızlıydı. İlk önce ağaçlar devrildi. Ondan sonra duvar komple aşağıya geldi. Dere taştı. Yukarıdan gelen kablolar komple terası aldı. Baya bir zarar var burada. 1 saat içinde oldu” dedi.